Джон Траволта показал повзрослевшего сына от Келли Престон
Актер Джон Траволта показал повзрослевшего сына от коллеги Келли Престон. Звезда фильма «Криминальное чтиво» опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото Бенджамина в день его 15-летия. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«С днем рождения, мой дорогой Бен! Не могу поверить, как быстро ты вырос. Я люблю тебя», — написал артист.

Подросток активно занимается ниндзя-спортом, который сочетает в себе элементы паркура, скалолазания и кроссфита. Сын артиста проходит разные полосы препятствий на время, снимает это на видео и показывает подписчикам в соцсетях.

У Траволты от Престон также есть дочь. Элле Блю в апреле исполнилось 25 лет. Девушка с детства увлечена музыкой, она также пишет песни и сама исполняет их. Актер отмечал в соцсетях, что его девочка очень талантлива и он «бесконечно горд» быть ее отцом.

Ранее внешность 71-летнего Джона Траволты на встрече актеров удивила фанатов.