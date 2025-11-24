Джон Траволта показал повзрослевшего сына от Келли Престон

У Траволты от Престон также есть дочь. Элле Блю в апреле исполнилось 25 лет. Девушка с детства увлечена музыкой, она также пишет песни и сама исполняет их. Актер отмечал в соцсетях, что его девочка очень талантлива и он «бесконечно горд» быть ее отцом.