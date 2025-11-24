Ричмонд
Звезда «Гарри Поттера» заявил, что никогда не выйдет из тени своего персонажа

Актер Руперт Гринт признался, что никогда не выйдет из тени Рона Уизли
Руперт Гринт в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Руперт Гринт в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Британский актер Руперт Гринт заявил, что навсегда останется в тени своей роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Его слова передает Independent.

Артист признался, что спокойно относится к этому факту. Артист считает прекрасным, что поклонники запомнили по роли Рона Уизли. Он уверил, что не устал от этого.

«Я люблю встречать людей, которые относят мою роль к части своего детства», — поделился артист.

Гринт впервые сыграл Рона Уизли в 12 лет. Актер признался, что роль очень быстро изменила всю его жизнь. Он заявил, что чувствует большую гордость за фильмы о Гарри Поттере.

«Я был большим фанатом книг. Для меня это было все равно, что окунуться в них. И это было нечто особенное», — рассказал актер.

Ранее звезда «Гарри Поттера» стал отцом во второй раз.