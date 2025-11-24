Парадоксально, но именно совет Джин-ен покончить с собой ради спасения Чон Ын-су стал для Чон Хи-су моментом истины. Она была готова умереть, чтобы все закончилось. Однако спасение, организованное Чон Ын-су и господином Со-беком, и осознание того, что подруга продолжает за нее бороться, заставили ее понять: настоящее спасение — в правде. Признание на суде стало для нее актом освобождения. Оно позволило ей рассказать свою историю и объяснить, что она совершила убийство, потому что больше не могла терпеть постоянные избиения. После тюрьмы, начав новую жизнь во Вьетнаме, Чон Хи-су наконец смогла исцелиться и научилась снова радоваться простым вещам: восходу солнца, дружескому общению.