Охлобыстин рассказал о своей слабости: «Мной всегда крутили бабы»

Актер Охлобыстин назвал себя бессильным перед дочерями и внучкой
Иван Охлобыстин
Иван ОхлобыстинИсточник: Legion-Media.ru

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с «Пятым каналом», что женщины всегда были его слабостью.

«Я страдающий, я подчиненное существо. Я бессилен перед внучкой. Перед внуком тоже, и перед вторым внуком тоже. Я и перед дочками был. Мной всегда крутили бабы», — поделился артист.

Актер сравнил женщин со «стихией» и «матерью-природой». Он отметил, что сейчас не может сопротивляться любому капризу внучки Евы. Артист признался, что балует ребенка. По словам актера, он выполняет все желания внучки.

В 2022 году Охлобыстин впервые стал дедом. Дочь актера Анфиса родила сына, которого назвала Антонием. В начале 2023 года у звезды «Интернов» родилась внучка. Дочь артиста Евдокия назвала девочку Евой. В марте 2025-го у актера появился на свет внук Ной.

Ранее Охлобыстин перечислил фильмы, которые необходимо смотреть подросткам.