Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Наталья Селезнева вспомнила, как Гайдай раскритиковал ее фигуру на кинопробах

Советская актриса рассказала, как проходила пробы в фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
Наталья Селезнева
Наталья СелезневаИсточник: Алексей Молчановский

Наталья Селезнева рассказала, что на первых пробах фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» режиссер Леонид Гайдай раскритиковал ее фигуру. Наталья Владимировна призналась, что в то время была очень доверчивой и приняла близко к сердцу слова режиссера.

Она возмутилась и собралась уходить с проб. Однако Леонид Иович остановил ее.

Леонид Гайдай и Наталья Селезнева на съемках
Леонид Гайдай и Наталья Селезнева на съемкахИсточник: Legion-Media.ru

«Ему, наверное, понравилась моя наивность, какая-то скромность девичья, которая во мне была», — рассказала Селезнева в программе «Судьба человека».

Ведущий Борис Корчевников удивился тому, что актриса называет скромностью тот момент, когда она в кадре снимает платье.

Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

«Смотря, как поднимаешь платье. Боря, платье можно поднимать по-разному. Очевидно, я подняла платье без пошлости. Лето, жара, а на мне был купальник и легкое шелковое платье. И он сказал с ехидством… Я не особо стеснялась, потому что нечего было стесняться. Я сказала: “Да? Плохая фигура? Хорошо, ладно. Пойду в другую съемочную группу”. Надела платье, сказала “всего вам доброго” и ушла», — вспомнила Наталья Владимировна.

Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

В картине «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» Селезнева сыграла студентку политехнического института Лиду, в которую влюбляется главный герой Шурик (Александр Демьяненко).

Ранее Наталья Селезнева прокомментировала ремейк «Операции “Ы”» от ТНТ. 