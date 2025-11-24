Наталья Селезнева рассказала, что на первых пробах фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» режиссер Леонид Гайдай раскритиковал ее фигуру. Наталья Владимировна призналась, что в то время была очень доверчивой и приняла близко к сердцу слова режиссера.
Она возмутилась и собралась уходить с проб. Однако Леонид Иович остановил ее.
«Ему, наверное, понравилась моя наивность, какая-то скромность девичья, которая во мне была», — рассказала Селезнева в программе «Судьба человека».
Ведущий Борис Корчевников удивился тому, что актриса называет скромностью тот момент, когда она в кадре снимает платье.
«Смотря, как поднимаешь платье. Боря, платье можно поднимать по-разному. Очевидно, я подняла платье без пошлости. Лето, жара, а на мне был купальник и легкое шелковое платье. И он сказал с ехидством… Я не особо стеснялась, потому что нечего было стесняться. Я сказала: “Да? Плохая фигура? Хорошо, ладно. Пойду в другую съемочную группу”. Надела платье, сказала “всего вам доброго” и ушла», — вспомнила Наталья Владимировна.
В картине «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» Селезнева сыграла студентку политехнического института Лиду, в которую влюбляется главный герой Шурик (Александр Демьяненко).
Ранее Наталья Селезнева прокомментировала ремейк «Операции “Ы”» от ТНТ.