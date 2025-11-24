«Смотря, как поднимаешь платье. Боря, платье можно поднимать по-разному. Очевидно, я подняла платье без пошлости. Лето, жара, а на мне был купальник и легкое шелковое платье. И он сказал с ехидством… Я не особо стеснялась, потому что нечего было стесняться. Я сказала: “Да? Плохая фигура? Хорошо, ладно. Пойду в другую съемочную группу”. Надела платье, сказала “всего вам доброго” и ушла», — вспомнила Наталья Владимировна.