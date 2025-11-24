Ричмонд
Кейт Хадсон вышла на публику в корсетном платье с декольте

Актриса посетила премьеру в компании Хью Джекмана

Голливудская актриса Кейт Хадсон показала фигуру в корсетном платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Хью Джекман и Кейт Хадсон
Хью Джекман и Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

46-летняя знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Песня-грусть», в котором исполнила одну из главных ролей. Мероприятие прошло 23 ноября в кинозале Le Grand Rex в Париже. Актриса появилась в сопровождении своего коллеги по ленте Хью Джекмана. Артистка позировала перед фотографами в атласном корсетном миди-платье с декольте, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Ей уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.

Ранее Кейт Хадсон вышла на красную дорожку в прозрачном платье.