Кейт Хадсон вышла на публику в корсетном платье с декольте

46-летняя знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Песня-грусть», в котором исполнила одну из главных ролей. Мероприятие прошло 23 ноября в кинозале Le Grand Rex в Париже. Актриса появилась в сопровождении своего коллеги по ленте Хью Джекмана. Артистка позировала перед фотографами в атласном корсетном миди-платье с декольте, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Ей уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.