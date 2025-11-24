Ричмонд
Звезда «Глухаря» показала, как выглядела за два дня до рождения тройняшек

Актриса Мария Болтнева поделилась редкими кадрами, снятыми во время беременности
Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева показала, как выглядела за два дня до рождения тройняшек. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами, снятыми во время беременности. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Я была одна в палате и все время пела. За стеной лежала китаянка, ей нравилось. Мне ставили дату операции на 25 ноября, и я готовилась. И вот 22 ноября заходит в палату консилиум врачей и говорит: “Сегодня в 15:00 будем вас родоразрешать”. Это слово напугало меня. Я просила подождать до 24.11 хотя бы, ведь это уже будут стрельцы. Но мне сказали, что Павел Глоба у них не родоразрешает. Так и стала наша судьбоносная дата 22.11.11. И три скорпиона в наличии», — рассказала артистка.

Знаменитость назвала мальчиков Андреем, Тимофеем и Платоном. Актриса признавалась, что ей часто задают вопрос, как она справлялась сразу с тремя младенцами. Болтнева решила показать архивное семейное видео, которое многое объясняет. Звезда отмечала, что делала все возможное, чтобы развлечь сыновей.