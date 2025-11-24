Звезда «Глухаря» показала, как выглядела за два дня до рождения тройняшек

«Я была одна в палате и все время пела. За стеной лежала китаянка, ей нравилось. Мне ставили дату операции на 25 ноября, и я готовилась. И вот 22 ноября заходит в палату консилиум врачей и говорит: “Сегодня в 15:00 будем вас родоразрешать”. Это слово напугало меня. Я просила подождать до 24.11 хотя бы, ведь это уже будут стрельцы. Но мне сказали, что Павел Глоба у них не родоразрешает. Так и стала наша судьбоносная дата 22.11.11. И три скорпиона в наличии», — рассказала артистка.