Звезда «Кухни» показала своего взрослого особенного сына: «Не такой, как все»

«Сын, ты моя награда! Ты научил меня любви, терпению, принятию, вере. Тебе удалось то, что не удавалось ни одному мужчине, который был рядом со мной: ты принял меня такой, какая я есть. У тебя, правда, не было выбора. Но ты сделал это так благородно! Тим, мудрее и добрее человека я не встречала. Ты не такой, как все. Ты неповторимый. Верь в себя. А я рядом», — написала артистка.