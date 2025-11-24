Звезда «Кухни» показала своего взрослого особенного сына: «Не такой, как все»

Актриса Елена Ксенофонтова показала своего взрослого особенного сына. Звезда сериала «Кухня» поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими фото 22-летнего Тимофея. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Сын, ты моя награда! Ты научил меня любви, терпению, принятию, вере. Тебе удалось то, что не удавалось ни одному мужчине, который был рядом со мной: ты принял меня такой, какая я есть. У тебя, правда, не было выбора. Но ты сделал это так благородно! Тим, мудрее и добрее человека я не встречала. Ты не такой, как все. Ты неповторимый. Верь в себя. А я рядом», — написала артистка.
Знаменитость в 2020 году рассказала в шоу «Секрет на миллион», что у первенца расстройство аутистического спектра, этот диагноз ему поставили в детстве. Над мальчиком издевались одноклассники в школе, и он начал заикаться.
Сын актрисы тяжело шел на контакт не только с незнакомыми людьми, но и с родственниками. Артистка говорила, что даже с бабушкой ребенок общался, прячась под столом с коробкой на голове. Однако Тимофей намерен пойти по стопам матери, поэтому работает над своей проблемой, посещая курсы актерского мастерства. А в 2021 году он стал студентом Института кино и телевидения.
Ранее звезда «Кухни» рассказала, как поддерживает себя в форме после 50 лет.