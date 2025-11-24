Алека Болдуина с женой раскритиковали в сети за воспитание 12-летней дочери

В сети раскритиковали актера Алека Болдуина и его жену за воспитание 12-летней дочери. Инструктор по йоге Хилария Болдуин опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с Кармен Габриелой, которое активно обсудили пользователи соцсети. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Вечер с моим первым ребенком», — отметила спортсменка.
Подписчики супруги артиста обсудили внешний вид девочки: «В 12 лет она показывает декольте и красится. Ужас», «Как жаль, что маленькой девочке не дают быть маленькой девочкой», «Макияж с 10 лет. Что происходит в стране?», «Девочка красивая, но похожа на 20-летнюю», «Пожалуйста, оставьте свою дочь в покое. Пусть ведет себя на свой возраст», «Зачем ей нужно такое раннее взросление?», «Боже, она ребенок», «Куда смотрят родители?», «Дайте ребенку возможность быть ребенком».
