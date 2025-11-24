Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото с матерью и младшей сестрой

Мать и отец Высоцкой развелись вскоре после ее появления. Телеведущая рассказывала, что ее воспитывал отчим, которого она очень полюбила и стала называть папой. Когда будущей артистке было восемь лет, в семье произошло пополнение. Мать артистки родила дочь Инну. По словам знаменитости, у нее сложились теплые отношения с сестрой.