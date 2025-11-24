Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото с матерью и младшей сестрой

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое семейное фото. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она поделилась архивным кадром в день рождения своей младшей сестры. На снимке Инна Войтова запечатлена с их матерью.
«Сегодня у этой девочки день рождения! С твоим днем, сестра. Люблю тебя очень», — написала артистка.
У сестер разные отцы. Войтова вместе с семьей живет в Обнинске. Она растит троих детей.
Мать и отец Высоцкой развелись вскоре после ее появления. Телеведущая рассказывала, что ее воспитывал отчим, которого она очень полюбила и стала называть папой. Когда будущей артистке было восемь лет, в семье произошло пополнение. Мать артистки родила дочь Инну. По словам знаменитости, у нее сложились теплые отношения с сестрой.
Ранее Высоцкая рассказала о борьбе за жизнь дочери, которая находится в коме 12 лет.