Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото с матерью и младшей сестрой

Актриса поздравила младшую сестру с днем рождения
Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото с матерью и младшей сестрой
Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото с матерью и младшей сестройИсточник: www_gazeta_ru

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое семейное фото. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она поделилась архивным кадром в день рождения своей младшей сестры. На снимке Инна Войтова запечатлена с их матерью.

«Сегодня у этой девочки день рождения! С твоим днем, сестра. Люблю тебя очень», — написала артистка.

У сестер разные отцы. Войтова вместе с семьей живет в Обнинске. Она растит троих детей.

Мать и отец Высоцкой развелись вскоре после ее появления. Телеведущая рассказывала, что ее воспитывал отчим, которого она очень полюбила и стала называть папой. Когда будущей артистке было восемь лет, в семье произошло пополнение. Мать артистки родила дочь Инну. По словам знаменитости, у нее сложились теплые отношения с сестрой.

Ранее Высоцкая рассказала о борьбе за жизнь дочери, которая находится в коме 12 лет.