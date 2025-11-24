Для Агги эта история стала болезненной катастрофой, но еще и творческим триумфом. Взаимодействие с Найлом заставило ее пересмотреть собственную жизнь и признать частичную вину в смерти сына Купера, что заключалась в невнимательности за рулем. Это осознание принесло ей долгожданное завершение и позволило наладить личную жизнь. Ее книга о Найле стала бестселлером, вернув ее на литературный олимп. Однако ее ждала и горькая ирония: опубликовав правду с лицом Найла на обложке, она навсегда связала свое имя с именем монстра. Ее литературное наследие рискует быть поглощенным тенью Найла, а сама она несет моральную ответственность за то, как эта книга повлияет на сына Нины.