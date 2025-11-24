Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Пересильд рассказала, как относится к откровенным нарядам 16-летней дочери

Актриса заступилась за дочь перед хейтерами
Анна Пересильд и Юлия Пересильд
Анна Пересильд и Юлия ПересильдИсточник: Алексей Молчановский

Юлия Пересильд рассказала, как относится к откровенным образам своей старшей дочери Анны Пересильд. 16-летняя актриса предпочитает носить наряды, которые, как многие считают, не подходят ей по возрасту. Однако у знаменитой мамы совсем другое мнение. 

«Очень мне нравится, как она одевается. Я не привыкла своих детей заставлять, запрещать им что-то. Знаю, что таким образом сохраняю наш очень близкий контакт — даже если мы ругаемся или спорим. Мне он ценнее всего остального», — рассказала звезда фильма «Мужу привет» в интервью The Voice.

41-летняя актриса призналась, что не считает себя идеальной мамой и уверена, что у нее было много ошибок. Однако Пересильд старается обращать внимание на другое.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

«Во-первых, я дочек очень люблю и чувствую ответную любовь. Во-вторых, когда они делятся чем-то, думаю: “Господи, если у них такие мысли, значит, я все сделала правильно”», — отметила артистка.

Она добавила, что 16-летняя Анна и 13-летняя Мария, как многие подростки, порой не хотят идти в школу. Однако, по ее словам, они любят своих учителей и всегда с уважением к ним относятся.

Пересильд отметила, что точно так же Анна ведет себя и на съемках. По словам знаменитой мамы, у звезды фильма «Алиса в Стране Чудес» нет такого поведения из разряда: «звезда пришла, будьте мне рады».

Мария, Анна и Юлия Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Мария, Анна и Юлия Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Единственное, что сильно расстраивает звезду фильма «Вызов», — это то, что ее старшая дочь часто сталкивается с хейтерами. Она считает, что наследница не заслуживает такого отношения к себе.

«По поводу ее профессии, конечно, как мама, ужасно переживаю. Естественно, хочется защитить дочку от злых людей, которые пишут гадости, ведь она еще ребенок. Что думаю в этот момент? Я чиста, Аня чиста, она ничего плохого не делает. Пусть вся дурная энергия, которую в ее сторону направляют люди, с ними и остается. А что еще можно сделать? Ничего», — заключила актриса.

Анна и Юлия Пересильд
Анна и Юлия Пересильд

Напомним, Юлия Пересильд родила дочерей Анну и Марию в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Несколько лет назад актриса сообщила о расставании с кинематографистом.

Ранее Юлия Пересильд высказалась о певческой карьере дочери Анны. 