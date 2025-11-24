«По поводу ее профессии, конечно, как мама, ужасно переживаю. Естественно, хочется защитить дочку от злых людей, которые пишут гадости, ведь она еще ребенок. Что думаю в этот момент? Я чиста, Аня чиста, она ничего плохого не делает. Пусть вся дурная энергия, которую в ее сторону направляют люди, с ними и остается. А что еще можно сделать? Ничего», — заключила актриса.