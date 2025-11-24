Юлия Пересильд рассказала, как относится к откровенным образам своей старшей дочери Анны Пересильд. 16-летняя актриса предпочитает носить наряды, которые, как многие считают, не подходят ей по возрасту. Однако у знаменитой мамы совсем другое мнение.
«Очень мне нравится, как она одевается. Я не привыкла своих детей заставлять, запрещать им что-то. Знаю, что таким образом сохраняю наш очень близкий контакт — даже если мы ругаемся или спорим. Мне он ценнее всего остального», — рассказала звезда фильма «Мужу привет» в интервью The Voice.
41-летняя актриса призналась, что не считает себя идеальной мамой и уверена, что у нее было много ошибок. Однако Пересильд старается обращать внимание на другое.
«Во-первых, я дочек очень люблю и чувствую ответную любовь. Во-вторых, когда они делятся чем-то, думаю: “Господи, если у них такие мысли, значит, я все сделала правильно”», — отметила артистка.
Она добавила, что 16-летняя Анна и 13-летняя Мария, как многие подростки, порой не хотят идти в школу. Однако, по ее словам, они любят своих учителей и всегда с уважением к ним относятся.
Пересильд отметила, что точно так же Анна ведет себя и на съемках. По словам знаменитой мамы, у звезды фильма «Алиса в Стране Чудес» нет такого поведения из разряда: «звезда пришла, будьте мне рады».
Единственное, что сильно расстраивает звезду фильма «Вызов», — это то, что ее старшая дочь часто сталкивается с хейтерами. Она считает, что наследница не заслуживает такого отношения к себе.
«По поводу ее профессии, конечно, как мама, ужасно переживаю. Естественно, хочется защитить дочку от злых людей, которые пишут гадости, ведь она еще ребенок. Что думаю в этот момент? Я чиста, Аня чиста, она ничего плохого не делает. Пусть вся дурная энергия, которую в ее сторону направляют люди, с ними и остается. А что еще можно сделать? Ничего», — заключила актриса.
Напомним, Юлия Пересильд родила дочерей Анну и Марию в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Несколько лет назад актриса сообщила о расставании с кинематографистом.
Ранее Юлия Пересильд высказалась о певческой карьере дочери Анны.