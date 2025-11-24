Дженнифер Лав Хьюитт порадовала поклонников редкими снимками с мужем

Дженнифер Лав Хьюитт и Брайан Хэллисей празднуют важную дату — 12 лет совместной жизни. Пара предпочитает держать свою личную жизнь в тайне, избегая излишнего внимания со стороны СМИ.
Однако в честь годовщины знаменитость решила поделиться с поклонниками семейными кадрами. Она опубликовала в социальных сетях три совместных селфи с Брайаном, сопроводив их трогательным поздравлением.
«12 лет я замужем за мужчиной моей мечты. С годовщиной, любовь моя», — подписала кадры актриса.
Дженнифер Лав Хьюитт и Брайан Хэллисей познакомились в 2012 году на съемках сериала «Список клиентов». Уже через год, в июне 2013-го, пара решила узаконить свои отношениях и поженилась в ноябре того же года. За годы совместной жизни Дженнифер и Брайан создали крепкую семью и воспитали троих детей.
