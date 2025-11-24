Режиссер «Чебурашки» экранизирует «Незнайку»

На весну 2026 года запланированы съемки киносказки «Незнайка» — экранизации знаменитой книжной трилогии Николая Носова о веселых коротышках, живущих в Цветочном городе. Режиссером семейного фильма будет постановщик «Чебурашки» и «Последнего богатыря» Дмитрий Дьяченко. Об этом стало известно на питчинге Фонда кино.
Сопродюсер грядущей картины Константин Эрнст рассказал, что на основе сказок про Незнайку планируется создание целой франшизы: как минимум трех игровых фильмов и полнометражной анимации.
По словам режиссера Дмитрия Дьяченко, уже сейчас ведется работа над тем, как будет выглядеть Цветочный город. Кто сыграет Незнайку, Пилюлькина, Цветика, Сиропчика, Тюбика, Винтика, Шпунтика и других персонажей сказочной вселенной, пока неизвестно.
Съемки «Незнайки» запланированы на март-июль 2026 года. Также озвучена предварительная дата выхода фильма в кинотеатрах: 1 января 2028 года.
Первая экранизация истории из жизни жителей Цветочного города состоялась в 1960 году, это был мультфильм «Винтик и Шпунтик — веселые мастера». Главным героем Незнайка выступил в мультфильме 1961 года «Незнайка учится». С тех пор выходило множество анимационных проектов про озорного героя среди которых «Незнайка на Луне» и «Незнайка и Баррабасс».