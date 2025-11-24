Режиссер «Чебурашки» экранизирует «Незнайку»

Первая экранизация истории из жизни жителей Цветочного города состоялась в 1960 году, это был мультфильм «Винтик и Шпунтик — веселые мастера». Главным героем Незнайка выступил в мультфильме 1961 года «Незнайка учится». С тех пор выходило множество анимационных проектов про озорного героя среди которых «Незнайка на Луне» и «Незнайка и Баррабасс».