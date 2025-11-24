Мэттью Макконахи рассказал о сне, который повлиял на его решение жениться

Макконахи рассказал, что ему приснился необычный сон, который он посчитал пророческим. В этом сне он праздновал свое 88-летие в окружении 88 детей и 22 женщин. Этот яркий и запоминающийся образ стал для него своеобразным откровением. Актер осознал, что ему нужно прекратить поиски идеальной партнерши и довериться естественному ходу событий.