Мэттью Макконахи рассказал о сне, который повлиял на его решение жениться

Мэттью Макконахи в интервью раскрыл подробности начала отношений со своей женой Камилой Алвес. Актер признался, что у него было предчувствие перед первой встречей с ней.
Макконахи рассказал, что ему приснился необычный сон, который он посчитал пророческим. В этом сне он праздновал свое 88-летие в окружении 88 детей и 22 женщин. Этот яркий и запоминающийся образ стал для него своеобразным откровением. Актер осознал, что ему нужно прекратить поиски идеальной партнерши и довериться естественному ходу событий.
Спустя всего три месяца после этого сна Мэттью познакомился с Камилой, и их отношения вскоре переросли в крепкий брак.
«Это было послание сдаться, прекратить так целенаправленно пытаться найти для себя идеальную женщину и скорее уступить естественному процессу отбора, который найдет ее, независимо от того, найдет ли она сама меня или нет», — поделился артист.
