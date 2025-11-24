Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мэттью Макконахи рассказал о сне, который повлиял на его решение жениться

Артист рассказал, что ему приснился необычный сон
Мэттью МакКонахи с женой Камиллой Альвес
Мэттью МакКонахи с женой Камиллой АльвесИсточник: Rex / Fotodom.ru

Мэттью Макконахи в интервью раскрыл подробности начала отношений со своей женой Камилой Алвес. Актер признался, что у него было предчувствие перед первой встречей с ней.

Макконахи рассказал, что ему приснился необычный сон, который он посчитал пророческим. В этом сне он праздновал свое 88-летие в окружении 88 детей и 22 женщин. Этот яркий и запоминающийся образ стал для него своеобразным откровением. Актер осознал, что ему нужно прекратить поиски идеальной партнерши и довериться естественному ходу событий.

Спустя всего три месяца после этого сна Мэттью познакомился с Камилой, и их отношения вскоре переросли в крепкий брак.

«Это было послание сдаться, прекратить так целенаправленно пытаться найти для себя идеальную женщину и скорее уступить естественному процессу отбора, который найдет ее, независимо от того, найдет ли она сама меня или нет», — поделился артист.

Ранее Мэттью Макконахи рассказал, почему восемь лет не общался с матерью.