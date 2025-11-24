Ричмонд
Режиссер фильма «Письмо Деду Морозу» призвал быть аккуратными с желаниями

Кирилл Кузин назвал картину особым проектом в своем творчестве

Режиссер Кирилл Кузин 23 ноября раскрыл основную тему своего нового фильма «Письмо Деду Морозу».

«Очень аккуратно [нужно] быть со своими желаниями. Теми, которые ты пишешь, теми, которыми ты запускаешь в космос», — подчеркнул он.

По словам режиссера, фильм рассказывает о письмах, которые мальчик написал 30 лет назад и которые начинают сбываться в настоящем времени. Он также объяснил, что выбор эпохи 1990-х годов был обусловлен сценарием, где детские письма начинают оказывать влияние на современность.

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кузин поделился, что во время съемок столкнулись с неожиданной проблемой — в разгар зимних сцен растаял снег, и художникам пришлось воссоздавать снежное пространство искусственно. Режиссер назвал эту картину особым проектом в своем творчестве, отметив, что она помогла ему творчески вырасти.

Режиссер также отметил, что работа с актрисой Наталией Орейро стала сплошным удовольствием, назвав актрису высоким профессионалом, которая любит страну и готова постоянно приезжать на съемки. Он добавил, что «когда человек профессионален, с ним не возникает никаких сложностей».

Ранее Кирилл Кузин заявил, что нет ничего важнее воспитания детей.