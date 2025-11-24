Актриса Чжэн Ханьи рассказала о своей роли в фильме «Черный шелк»

Актриса Чжэн Ханьи, исполнившая роль Ван Лин в совместном российско-китайском фильме «Красный шелк», 23 ноября рассказала «Известиям», как поменялась ее героиня в грядущем сиквеле картины «Черный шелк».
«По характеру она стала сильнее и серьезнее. Она больше не только помощник, а настоящий агент и шпион», — поделилась артистка на ежегодном форуме VK «Фандом Фест».
Чжэн Ханьи добавила, что Ван Лин сталкивается с множеством сложностей и исполняет свою собственную миссию.
«Она уже настоящая личность», — отметила актриса.
Съемки «Черного шелка» уже идут. Премьера картины запланирована на 2027 год.
Российско-китайский исторический блокбастер «Красный шелк» 6 сентября вышел в широкий прокат в Китае. Тогда же китайские зрители поделились своими впечатлениями после просмотра картины. Показ фильма продлится до 10 октября. К 9 октября блокбастер собрал почти $2 млн в китайском прокате.
Ранее в Китае отметили очарование фильма «Красный шелк».