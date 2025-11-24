Умерла актриса из «Кабачка 13 стульев» Валентина Шарыкина

Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года. Окончила Щепкинское училище, после чего в 1962 году была принята в труппу Театра сатиры, которому посвятила всю свою профессиональную жизнь. В театре сообщили, что зрителям полюбились и «навсегда вошли в “Золотой фонд” Сатиры» «Кабачок 13 стульев», «Баня», «Женский монастырь», «Клоп», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Бешеные деньги», «У времени в плену» и многие другие постановки с участием артистки.