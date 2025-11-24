Ричмонд
Умерла актриса из «Кабачка 13 стульев» Валентина Шарыкина

Ей было 85 лет
Валентина Шарыкина
Валентина ШарыкинаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Актриса Московского академического театра сатиры заслуженная артистка РФ Валентина Шарыкина умерла 23 ноября в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

«Это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну», — говорится в сообщении.

Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года. Окончила Щепкинское училище, после чего в 1962 году была принята в труппу Театра сатиры, которому посвятила всю свою профессиональную жизнь. В театре сообщили, что зрителям полюбились и «навсегда вошли в “Золотой фонд” Сатиры» «Кабачок 13 стульев», «Баня», «Женский монастырь», «Клоп», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Бешеные деньги», «У времени в плену» и многие другие постановки с участием артистки.

Актриса также снималась в кино и сериалах.