Звезда сериала «Мистера и миссис Смит» перенес инсульт

Американский актер и рэпер Дональд Гловер, который является звездой сериала «Мистер и миссис Смит», рассказал, что перенес инсульт во время концертного тура в прошлом году. Об этом пишет CNN.
Отмечается, что из-за проблем со здоровьем музыканту пришлось прервать тур. Тогда он назвал это просто недомоганием.
«У меня очень сильно болела голова в Луизиане, но я все равно отыграл шоу. Я плохо видел, поэтому, когда мы поехали в Хьюстон, я пошел в больницу, и врач сказал: “У тебя был инсульт”», — рассказал певец в ходе недавнего выступления.
Гловер также добавил, что позже в результате обследования у него «нашли отверстие» в сердце и ему пришлось сделать две операции.