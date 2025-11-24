Изначально у фильма был совсем другой злодей. Сейчас сложно в это поверить, но «Судный день» должен был носить название «Династия Канга», а главным антагонистом был Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мейджорса. После скандала с актером студия Marvel полностью переписала сценарий и сделала ставку на Доктора Дума. Но это еще не все любопытные детали.