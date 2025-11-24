Ричмонд
Что известно о фильме «Мстители: Судный день»: дата выхода, последние новости о премьере

Запасайтесь попкорном — самый ожидаемый супергеройский блокбастер ближайших лет медленно, но верно раскрывает свои карты. Давайте разбираться, когда выйдет фильм «Мстители: Судный день» и что известно о проекте прямо сейчас
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Мстители: Судный день
Кадр из фильма «Мстители: Судный день»

Если вы думали, что после «Финала» вас уже ничем не удивить, готовьтесь к настоящему киношторму. В статье мы собрали все, что известно о грядущем эпике «Мстители: Судный день»: от точной даты выхода и звездного состава до главного злодея и интересных деталей съемок. 

Известно ли, когда выйдет фильм «Мстители: Судный день» 

Отметим в календарях красным фломастером: премьера назначена на 17 декабря 2026 года. Эта дата уже официально подтверждена, но фанатам знакомы бесконечные переносы Marvel — вспомним хотя бы историю с пандемией и забастовками. Однако на этот раз студия дает себе достаточно времени, так что шансы увидеть фильм точно в срок весьма высоки. 

Где проходили съемки фильма «Мстители: Судный день» 

Кадр из фильма Мстители: Судный день
Кадр из фильма «Мстители: Судный день»

Съемки — это всегда путешествие, и на этот раз создатели фильма решили не ограничиваться павильонами. Основная работа велась на знаменитой британской студии Pinewood, где снимали предыдущие фильмы о Мстителях и «Джеймса Бонда». Но чтобы показать всю мощь Доктора Дума, команде потребовались и настоящие локации.

  • Англия. Большой Виндзорский парк и другие живописные уголки страны превратились в арену для эпичных сражений.

  • Бахрейн. Ближневосточные пейзажи добавят фильму масштаба и, вероятно, станут одним из ключевых мест действия.

Основной этап съемок завершился в сентябре 2025 года, но весной 2026 года нас ждут досъемки — видимо, братья Руссо хотят добиться идеала.

Кто снимается в фильме «Мстители: Судный день»

Роберт Дауни-младший на съемках фильма Мстители: Судный день
Роберт Дауни-младший на съемках фильма «Мстители: Судный день»

Готовьтесь к самому звездному составу в истории кинокомиксов. Режиссеры собрали на одной площадке не только ветеранов КВМ, но и героев из других киновселенных. Перечислим только несколько главных имен, чтобы показать грядущий масштаб:

О чем будет фильм «Мстители: Судный день»

Сюжет держится в строжайшем секрете, но общая канва известна. Через 14 месяцев после событий сериала «Громовержцы» на мир обрушивается новая угроза — Доктор Дум. Гениальный ученый и могущественный колдун, правитель Латверии, он обладает технологиями, способными уничтожить планету.

Чтобы его остановить, собирается величайшая команда в истории: Мстители, Фантастическая четверка, Новые Мстители и даже Люди Икс. Фильм станет первой частью новой кинодилогии, которая завершится «Секретными войнами» в 2027 году.

Интересные факты о съемках фильма «Мстители: Судный день»

Кадр из фильма Мстители: Судный день
Кадр из фильма «Мстители: Судный день»

Изначально у фильма был совсем другой злодей. Сейчас сложно в это поверить, но «Судный день» должен был носить название «Династия Канга», а главным антагонистом был Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мейджорса. После скандала с актером студия Marvel полностью переписала сценарий и сделала ставку на Доктора Дума. Но это еще не все любопытные детали.

  • Возвращение легенд. Братья Руссо, снявшие «Войну бесконечности» и «Финал», лично уговорили Роберта Дауни-младшего вернуться во вселенную Marvel, но уже в роли заклятого врага.

  • Рабочее название. Съемки проходили под кодовым названием «Яблочный пирог 1». Мило и совсем не грозно.

  • Двойной удар. «Судный день» и «Секретные войны» снимаются одновременно, а не параллельно, как это было с предыдущими двумя частями. Это беспрецедентный масштаб даже для Marvel.

  • Ранний маркетинг. Первый трейлер обещают показать уже в декабре 2025 года, то есть за год до премьеры.

Одним словом, нас ждет настоящее кинособытие, которое может перезапустить всю киновселенную Marvel. Ждать еще долго, но уже сейчас ясно — оно того стоит.