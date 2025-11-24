Если вы думали, что после «Финала» вас уже ничем не удивить, готовьтесь к настоящему киношторму. В статье мы собрали все, что известно о грядущем эпике «Мстители: Судный день»: от точной даты выхода и звездного состава до главного злодея и интересных деталей съемок.
Известно ли, когда выйдет фильм «Мстители: Судный день»
Отметим в календарях красным фломастером: премьера назначена на 17 декабря 2026 года. Эта дата уже официально подтверждена, но фанатам знакомы бесконечные переносы Marvel — вспомним хотя бы историю с пандемией и забастовками. Однако на этот раз студия дает себе достаточно времени, так что шансы увидеть фильм точно в срок весьма высоки.
Где проходили съемки фильма «Мстители: Судный день»
Съемки — это всегда путешествие, и на этот раз создатели фильма решили не ограничиваться павильонами. Основная работа велась на знаменитой британской студии Pinewood, где снимали предыдущие фильмы о Мстителях и «Джеймса Бонда». Но чтобы показать всю мощь Доктора Дума, команде потребовались и настоящие локации.
Англия. Большой Виндзорский парк и другие живописные уголки страны превратились в арену для эпичных сражений.
Бахрейн. Ближневосточные пейзажи добавят фильму масштаба и, вероятно, станут одним из ключевых мест действия.
Основной этап съемок завершился в сентябре 2025 года, но весной 2026 года нас ждут досъемки — видимо, братья Руссо хотят добиться идеала.
Кто снимается в фильме «Мстители: Судный день»
Готовьтесь к самому звездному составу в истории кинокомиксов. Режиссеры собрали на одной площадке не только ветеранов КВМ, но и героев из других киновселенных. Перечислим только несколько главных имен, чтобы показать грядущий масштаб:
Роберт Дауни-младший — Виктор фон Дум, он же Доктор Дум;
Крис Хемсворт — Тор;
Бенедикт Камбербэтч — Доктор Стрэндж;
Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак — новая Фантастическая четверка;
Патрик Стюарт (Профессор Икс), Иэн МакКеллен (Магнето) и Хью Джекман (Росомаха) — легенды Людей Икс;
Тоби Магуайр — Человек-паук. Инсайдеры уже подтвердили его участие.
О чем будет фильм «Мстители: Судный день»
Сюжет держится в строжайшем секрете, но общая канва известна. Через 14 месяцев после событий сериала «Громовержцы» на мир обрушивается новая угроза — Доктор Дум. Гениальный ученый и могущественный колдун, правитель Латверии, он обладает технологиями, способными уничтожить планету.
Чтобы его остановить, собирается величайшая команда в истории: Мстители, Фантастическая четверка, Новые Мстители и даже Люди Икс. Фильм станет первой частью новой кинодилогии, которая завершится «Секретными войнами» в 2027 году.
Интересные факты о съемках фильма «Мстители: Судный день»
Изначально у фильма был совсем другой злодей. Сейчас сложно в это поверить, но «Судный день» должен был носить название «Династия Канга», а главным антагонистом был Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мейджорса. После скандала с актером студия Marvel полностью переписала сценарий и сделала ставку на Доктора Дума. Но это еще не все любопытные детали.
Возвращение легенд. Братья Руссо, снявшие «Войну бесконечности» и «Финал», лично уговорили Роберта Дауни-младшего вернуться во вселенную Marvel, но уже в роли заклятого врага.
Рабочее название. Съемки проходили под кодовым названием «Яблочный пирог 1». Мило и совсем не грозно.
Двойной удар. «Судный день» и «Секретные войны» снимаются одновременно, а не параллельно, как это было с предыдущими двумя частями. Это беспрецедентный масштаб даже для Marvel.
Ранний маркетинг. Первый трейлер обещают показать уже в декабре 2025 года, то есть за год до премьеры.
Одним словом, нас ждет настоящее кинособытие, которое может перезапустить всю киновселенную Marvel. Ждать еще долго, но уже сейчас ясно — оно того стоит.