Кевин Спейси отрицает, что стал бездомным

Американский киноактер отметил, что после публикации статьи ему написали множество поклонников, желающих узнать о его состоянии
Кевин Спейси
Кевин СпейсиИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Американский киноактер Кевин Спейси отрицает информацию о том, что он бездомный. Об этом он заявил в X.

«Из-за недавних статей, в которых утверждается, что я бездомный, я должен отреагировать. Мы все знаем, что есть много тех, кто правда живет на улице или в своей машине или находится в тяжелом финансовом положении, и я от всей души им сочувствую. Но из самой статьи понятно, что я не один из них. И я не пытался утверждать обратное», — сказал Спейси. Актер отметил, что после публикации статьи ему написали множество поклонников, желающих узнать о его состоянии.

«Жаль, что The Telegraph решила испортить работу своего собственного журналиста, используя намеренно вводящий в заблуждение заголовок ради просмотров», — резюмировал Спейси.

Ранее газета The Telegraph опубликовала интервью с актером, в котором утверждала, что он после скандалов о сексуальном домогательстве оказался без определенного места жительства.

Спейси — актер и режиссер, обладатель двух премий «Оскар», звезда популярного американского сериала «Карточный домик». В 2017 году он оказался в центре громкого скандала в США после того, как американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала Спейси остался без работы.