Кевин Спейси отрицает, что стал бездомным

«Из-за недавних статей, в которых утверждается, что я бездомный, я должен отреагировать. Мы все знаем, что есть много тех, кто правда живет на улице или в своей машине или находится в тяжелом финансовом положении, и я от всей души им сочувствую. Но из самой статьи понятно, что я не один из них. И я не пытался утверждать обратное», — сказал Спейси. Актер отметил, что после публикации статьи ему написали множество поклонников, желающих узнать о его состоянии.