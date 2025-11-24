Ричмонд
Звезда «Универа» показала редкое фото с четырьмя сыновьями, не скрывая их лица

Актриса Мария Кожевникова показала своих четверых сыновей
Мария Кожевникова с сыновьями / фото: соцсети
Мария Кожевникова с сыновьями / фото: соцсети

Актриса Мария Кожевникова показала своих четверых сыновей. Звезда сериала «Универ» опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с мальчиками, не скрывая их лица.

«Я проживаю уникальную жизнь, наполненную любовью, заботой, тревогой, радостью, переживаниями, счастьем, криком, разборками, гордостью и еще много чем... Дети — это лучшее, что со мной произошло, несмотря на прицеп в виде нехватки времени, полетевшей нервной и гормональной системы и смешение всех приоритетов ранее! Я люблю вас, мои мальчишки», — написала артистка.

Первенцу знаменитости Ивану 11 лет, сыну Максиму 10 лет, Василию 8 лет и Александру 2 года. Она родила детей от бизнесмена Евгения Васильева. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.

Ранее Мария Кожевникова рассказала, от чего отказалась из-за сильно развитого обоняния.