СМИ: Дональд Трамп хочет возродить серию фильмов «Час пик» с Джеки Чаном

Первый «Час пик» вышел в 1998 году. Его снял Бретт Ратнер. По сюжету комедийного боевика, инспектор Ли и детектив Джеймс Картер объединяются вместе, чтобы расследовать похищение дочери китайского консула в Лос-Анджелесе. В главных ролях Джеки Чан и Крис Такер. В фильме также приняли участие: Том Уилкинсон, Ци Ма, Кен Люн, Элизабет Пенья, Марк Ролстон, Рекс Линн, Крис Пенн, Филип Бэйкер Холл.