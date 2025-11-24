Ричмонд
СМИ: Дональд Трамп хочет возродить серию фильмов «Час пик» с Джеки Чаном

Semafor: президент Трамп потребовал от Paramount возродить культовый боевик 1990-х
Крис Такер и Джеки Чан в фильме «Час Пик» (1998)
Крис Такер и Джеки Чан в фильме «Час Пик» (1998)

Президент США Дональд Трамп захотел возрождения серии фильмов «Час пик». Об этом сообщает издание Semafor.

По данным издания, Трамп лично настоял на том, чтобы глава Paramount Ларри Эллисон возобновил съемки новых картин франшизы. Semafor утверждает, что президент США является поклонником комедий и боевиков 80-90-х, поэтому хочет возродить этот жанр.

Джеки Чан в фильме «Час пик» (1998 год)
Джеки Чан в фильме «Час пик» (1998 год)

Первый «Час пик» вышел в 1998 году. Его снял Бретт Ратнер. По сюжету комедийного боевика, инспектор Ли и детектив Джеймс Картер объединяются вместе, чтобы расследовать похищение дочери китайского консула в Лос-Анджелесе. В главных ролях Джеки Чан и Крис Такер. В фильме также приняли участие: Том Уилкинсон, Ци Ма, Кен Люн, Элизабет Пенья, Марк Ролстон, Рекс Линн, Крис Пенн, Филип Бэйкер Холл.

Ранее стало известно, что в Казахстане снимут новый фильм с Джеки Чаном.