Звезда «СашиТани» назвала лучший подарок на День матери

Актриса Рубцова заявила, что в День матери самый важный подарок — любовь детей
Валентина Рубцова на съемках сериала «СашаТаня»
Валентина Рубцова на съемках сериала «СашаТаня»Источник: Кадры из сериала «СашаТаня»

Звезда сериалов «СашаТаня» и «Универ» Валентина Рубцова заявила, что самый лучший подарок на День матери — это любовь со стороны детей. По ее мнению, добрые и теплые слова не заменят никакие презенты, даже если «заваливать» ими матерей.

«Главное для них — это вы! Помните, что никакой презент на свете не сможет заменить любви детей. И любая мама на свете вам это подтвердит. Мамы видят свое счастье в детях», — пояснила актриса в беседе с Общественной Службой Новостей.

Если дети будут об этом помнить, то они могут преподнести своим мамам самые обычные подарки — цветы, конфеты, заключила Рубцова.

