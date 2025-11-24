Звезда «СашиТани» назвала лучший подарок на День матери

Звезда сериалов «СашаТаня» и «Универ» Валентина Рубцова заявила, что самый лучший подарок на День матери — это любовь со стороны детей. По ее мнению, добрые и теплые слова не заменят никакие презенты, даже если «заваливать» ими матерей.
«Главное для них — это вы! Помните, что никакой презент на свете не сможет заменить любви детей. И любая мама на свете вам это подтвердит. Мамы видят свое счастье в детях», — пояснила актриса в беседе с Общественной Службой Новостей.
Если дети будут об этом помнить, то они могут преподнести своим мамам самые обычные подарки — цветы, конфеты, заключила Рубцова.
