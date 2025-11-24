Ричмонд
Павел Деревянко повторил культовый образ из фильма «В джазе только девушки»

В сериале «Как Деревянко Чехова играл» актер примерил женский образ
Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»
Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»

Появились новые кадры комедийного сериала «Как Деревянко Чехова играл». Павел Деревянко играет известного актера, мечтающего исполнить роль Антона Павловича Чехова. При этом исполнитель преображается не только в великого писателя, но и примеряет женский образ.

По сюжету, чтобы сыграть роль Чехова, Павел Деревянко отправляется в Таганрог, где живет правнучка знаменитого писателя. Родственница ни в какую не дает свое согласие на съемки фильма. Деревянко хочет ее уговорить. По ходу дела он ввязывается в конфликты ее семьи и встречается с галлюцинацией в образе самого Чехова.

Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»
Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»

Главный герой давно мечтает о большой драматической роли, но актерскую награду получает за игру в комедии «Теща по обмену». По словам Павла Деревянко, его герой — немножко чванливый, хвастливый и запутавшийся. А в женском образе он сам себе напомнил персонажа Джека Леммона из фильма «В джазе только девушки».

Джек Леммон в фильме «В джазе только девушки»
Джек Леммон в фильме «В джазе только девушки»

Сериал «Как Деревянко Чехова играл» является продолжением комедии «Как Деревянко Ломоносова играл», где Павел ездил в Холмогоры, чтобы подготовиться к роли прославленного ученого.

Ранее публиковались кадры, где Павел Деревянко преобразился в Чехова.