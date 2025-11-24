По сюжету, чтобы сыграть роль Чехова, Павел Деревянко отправляется в Таганрог, где живет правнучка знаменитого писателя. Родственница ни в какую не дает свое согласие на съемки фильма. Деревянко хочет ее уговорить. По ходу дела он ввязывается в конфликты ее семьи и встречается с галлюцинацией в образе самого Чехова.