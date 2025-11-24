Появились новые кадры комедийного сериала «Как Деревянко Чехова играл». Павел Деревянко играет известного актера, мечтающего исполнить роль Антона Павловича Чехова. При этом исполнитель преображается не только в великого писателя, но и примеряет женский образ.
По сюжету, чтобы сыграть роль Чехова, Павел Деревянко отправляется в Таганрог, где живет правнучка знаменитого писателя. Родственница ни в какую не дает свое согласие на съемки фильма. Деревянко хочет ее уговорить. По ходу дела он ввязывается в конфликты ее семьи и встречается с галлюцинацией в образе самого Чехова.
Главный герой давно мечтает о большой драматической роли, но актерскую награду получает за игру в комедии «Теща по обмену». По словам Павла Деревянко, его герой — немножко чванливый, хвастливый и запутавшийся. А в женском образе он сам себе напомнил персонажа Джека Леммона из фильма «В джазе только девушки».
Сериал «Как Деревянко Чехова играл» является продолжением комедии «Как Деревянко Ломоносова играл», где Павел ездил в Холмогоры, чтобы подготовиться к роли прославленного ученого.
Ранее публиковались кадры, где Павел Деревянко преобразился в Чехова.