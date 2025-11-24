«На долю Эммы выпало столько испытаний, ей нужно было столько всего изучить и осознать. Важно понять, что те, кто ухаживает за больными, должны позаботиться и о себе. Чтобы приносить пользу другим, нужно самому быть в порядке. Я ей очень сочувствую, она ведь еще молодая. Я действительно считаю, что она проделала блестящую работу. Она так преданно шла к своей цели. В ее борьбе было столько силы и мужества», — говорила актриса.