Эмма Хеминг рассказала, что у нее уже есть план на случай смерти мужа Брюса Уиллиса. Модель уверяет, что близким тяжелобольных людей стоит заранее готовиться к их уходу.
«Мы стараемся не думать о смерти. Но в действительности нам нужно это делать. Важно видеть в ней не только темную сторону», — отметила жена звезды «Крепкого орешка» в интервью изданию International Business Time.
Больше всего Хеминг переживает за их дочерей — 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин. Она призналась, что, как бы трудно ни было, но ей нужно подготовить детей к тому, что их отец когда-то уйдет из жизни.
«Тревога — это думать о неизвестном. Например: когда же наступит следующий момент? Но я знаю, что, когда и если это произойдет, мы будем готовы», — высказалась модель.
Она подчеркнула, что пока не говорит с детьми о смерти отца, ведь их больше волнует настоящее, а не будущее. Однако Хеминг заранее разработала план, который поможет ей и девочкам после смерти Уиллиса.
«У меня есть план, как позаботиться о дочерях. В основном он уже готов, так что им не придется решать и разбираться со всем самостоятельно. Я просто хочу немного облегчить им жизнь», — заключила звезда.
У Брюса Уиллиса в 2022 году диагностировали лобно-височную деменцию. При таком диагнозе люди постепенно угасают: они перестают говорить, передвигаться, а также забывают свое прошлое и близких людей. Летом 2025-го Хеминг сообщила, что переселила мужа в отдельный дом, где за ним будут присматривать квалифицированные сиделки.
Многие осудили супругу 70-летнего актера за этот поступок, но она призналась, что была готова к такой реакции. Хеминг подчеркнула, что это было лучшее решение для их семьи.
Модель поддержала Деми Мур, первая жена Уиллиса. Актриса все эти годы помогает бывшему мужу и его семье в этой непростой ситуации.
«На долю Эммы выпало столько испытаний, ей нужно было столько всего изучить и осознать. Важно понять, что те, кто ухаживает за больными, должны позаботиться и о себе. Чтобы приносить пользу другим, нужно самому быть в порядке. Я ей очень сочувствую, она ведь еще молодая. Я действительно считаю, что она проделала блестящую работу. Она так преданно шла к своей цели. В ее борьбе было столько силы и мужества», — говорила актриса.
Напомним, Брюс Уиллис прожил в браке с Деми Мур 13 лет. У них родились три дочери: Румер, Скаут и Таллула. В 2009 году актер женился на Эмме Хеминг, в браке с которой у него родились еще две дочери — Мэйбл и Эвелин.
Ранее стало известно, что семья страдающего деменцией Брюса Уиллиса пожертвует его мозг для науки.