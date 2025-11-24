Семья страдающего деменцией Брюса Уиллиса пожертвует его мозг для науки

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса после его смерти собирается пожертвовать мозг кинозвезды для научных исследований, сообщила журналистам его супруга Эмма Хеминг-Уиллис.
Три года назад врачи выявили у артиста лобно-височную деменцию. Уиллис перестал говорить, часто не узнает родных, потерял способность читать и разговаривать.
Жена актера в беседе с изданием The WP Times призналась, что ей было нелегко принять это решение. Тем не менее, по словам женщины, она осознает, что исследование мозга должно помочь в лечении лобно-височной деменции.
Эмма также рассказала, что близкие Уиллиса готовятся к худшему. В связи с этим они стараются заранее решить все организационные вопросы.
