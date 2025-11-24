Ричмонд
Семья страдающего деменцией Брюса Уиллиса пожертвует его мозг для науки

Эмма Хеминг-Уиллис заявила, что исследование мозга ее мужа должно помочь в лечении лобно-височной деменции
Брюс Уиллис
Брюс УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса после его смерти собирается пожертвовать мозг кинозвезды для научных исследований, сообщила журналистам его супруга Эмма Хеминг-Уиллис.

Три года назад врачи выявили у артиста лобно-височную деменцию. Уиллис перестал говорить, часто не узнает родных, потерял способность читать и разговаривать.

Жена актера в беседе с изданием The WP Times призналась, что ей было нелегко принять это решение. Тем не менее, по словам женщины, она осознает, что исследование мозга должно помочь в лечении лобно-височной деменции.

Эмма также рассказала, что близкие Уиллиса готовятся к худшему. В связи с этим они стараются заранее решить все организационные вопросы.

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как актер на самом деле относился к своей карьере.