Кустурица отметил день рождения в Дрвенграде

Поздравительное письмо режиссеру направил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. В обращении дипломат высоко оценил вклад Кустурицы в развитие российско-сербских связей. «Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!», — говорится в письме посла. Он подчеркнул, что Кустурица «своим трудом, талантом и многочисленными успешными проектами вносит вклад в укрепление братских отношений между народами России и Сербии».