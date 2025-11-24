Кустурица отметил день рождения в Дрвенграде

БЕЛГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Известный сербский режиссер Эмир Кустурица отметил свой 71-й день рождения в Дрвенграде в компании российских представителей и журналистов, прибывших в этнодеревню на международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев».
Поздравительное письмо режиссеру направил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. В обращении дипломат высоко оценил вклад Кустурицы в развитие российско-сербских связей. «Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!», — говорится в письме посла. Он подчеркнул, что Кустурица «своим трудом, талантом и многочисленными успешными проектами вносит вклад в укрепление братских отношений между народами России и Сербии».
«Мы высоко ценим сотрудничество с Вами и с радостью ожидаем его продолжения в будущем», — отмечается в поздравлении. Боцан-Харченко также пожелал режиссеру «крепкого здоровья, новых творческих успехов, радости и вдохновения».
Праздничная встреча в Дрвенграде совпала с проведением международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», который уже второй год проходит под покровительством Кустурицы и собирает российских и сербских документалистов, военных корреспондентов и гостей из разных стран.