Вернувшаяся из США актриса Задорожная крестила дочь

Вернувшаяся из США актриса и певица Анастасия Задорожная крестила дочь. Звезда рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и опубликовала фото с таинства. Она позировала вместе с мужем и ребенком.
«Особенный день для Александры Владимировны», — отметила артистка.
Исполнительница стала матерью за несколько недель до своего 39-летия. Она родила дочь от бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. В том же году влюбленные переехали во Флориду. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. А 11 мая 2024 года рассекретила свою беременность.
Знаменитость рассказывала, что встреча с мужем изменила ее жизнь. Актриса отказалась от нервной работы, чтобы восстановить свое здоровье и забеременеть. У артистки ушло на подготовку несколько лет. Однако, по словам звезды, она была спокойна и не требовала от себя «ничего сверхъестественного». Задорожная призывала женщин не бояться рожать после 40 лет, но бережно относиться к своему организму.
