Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вера из «Ворониных» спровоцировала слухи о беременности

Екатерина Волкова заинтриговала поклонников загадочным сообщением в личном блоге
Екатерина Волкова, фото: соцсети
Екатерина Волкова, фото: соцсети

42-летняя звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заинтриговала поклонников неожиданным постом. Актриса выложила фото в облегающем платье и подписала его фразой: «Я храню в себе секрет, который скоро вы увидите сами», сообщает Life.ru

Публика мгновенно решила, что речь может идти о второй беременности. В комментариях посыпались вопросы, а один подписчик прямо написал: «+1?». Звезда не стала ничего опровергать — лишь показала этот комментарий в сторис, сопроводив смайликом «тише».

Такой ответ только усилил интригу вокруг личной жизни актрисы, ведь поклонники давно ждут новостей о пополнении в семье знаменитости и ее мужа Андрея Карпова.

Ранее Екатерину Волкову обманули при покупке квартиры рядом с Москва-Сити.