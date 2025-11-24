Вера из «Ворониных» спровоцировала слухи о беременности

42-летняя звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заинтриговала поклонников неожиданным постом. Актриса выложила фото в облегающем платье и подписала его фразой: «Я храню в себе секрет, который скоро вы увидите сами», сообщает Life.ru
Публика мгновенно решила, что речь может идти о второй беременности. В комментариях посыпались вопросы, а один подписчик прямо написал: «+1?». Звезда не стала ничего опровергать — лишь показала этот комментарий в сторис, сопроводив смайликом «тише».
Такой ответ только усилил интригу вокруг личной жизни актрисы, ведь поклонники давно ждут новостей о пополнении в семье знаменитости и ее мужа Андрея Карпова.
Ранее Екатерину Волкову обманули при покупке квартиры рядом с Москва-Сити.