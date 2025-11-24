Возлюбленная Венсана Касселя снялась в оголяющем грудь наряде с ракушками

Возлюбленная актера Венсана Касселя, модель Нара Баптиста, снялась в оголяющем грудь наряде. Манекенщица разместила видеоролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость стояла перед зеркалом в бежевом наряде с декольте до пупка, которое было украшено ракушками. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица позировала с собранными волосами. Знаменитость сообщила, что готовится к карнавалу в Рио-де-Жанейро.
Слухи об отношениях влюбленных появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали Касселя за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства актера скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет.
Ранее Венсан Кассель пришел на модный показ с возлюбленной моложе него на 30 лет.