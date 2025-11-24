Гильдия кинодраматургов: санкции помогли российскому кино

«До этого сценарное мастерство росло, набирался опыт в кинематографе, все это было достаточно интересно и полезно. Года с 2000-го это стало застоем. Как раз по причине того, что утрачены навыки осмысления реальной жизни. Вспомните советское кино, классику Голливуда и вообще любой интересный кинематограф — он всегда был обращен к реальной жизни. Даже если вы посмотрите на героев современного кино: раньше они были кем угодно абсолютно, а сейчас маньяки, содержанки, коррупционеры — и обчелся. И это, в общем, достаточно ненормальная история», — сказал Алешковский журналистам во время пресс-подхода. Проблема в том, добавил он, что люди привыкают к такой подаче, к такому содержанию и начинают воспринимать это как норму. Он считает, эту ситуацию надо преломить.