Леонид Ярмольник оправдался за посаженных за руль автомобиля собак

Недавно в социальных сетях появилась запись с артистом, ведущим машину с собакой на коленях и другой за спиной, опирающейся на плечо. Пользователи соцсетей испугались за 71-летнего актера и скулящих собак и предупредили его об опасности съемок за рулем. Сам Ярмольник призвал подписчиков не волноваться — питомцев он якобы катает только по проселочной дороге.