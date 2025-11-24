Ричмонд
Фильм «Иллюзия обмана 3» возглавил российский кинопрокат

Кинокартина собрала 408,6 млн рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Криминальный триллер «Иллюзия обмана 3» (Now You See Me: Now You Don’t) возглавил кинопрокат России и СНГ в выходные, собрав 408,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 20 по 23 ноября.

Фильм-ограбление рассказывает о новой команде иллюзионистов, называющих себя Всадниками и начинающих действовать вместе с составом оригинальной группы «Четыре всадника». Чтобы добиться желаемого, они используют голограммы и прочие технические «чудеса». Картина вышла в прокат в России 13 ноября. Роли исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Морган Фриман, Розамунд Пайк.

Кадр из фильма «Маша и Медведи»

Фильм «Маша и Медведи» занял второе место, собрав 77,5 млн рублей. Он вышел в прокат 20 ноября. Картина рассказывает о девочке Маше, которая отправляется в таинственный лес и ищет способ расколдовать своего брата, которого превратили в козленка. Для этого Маша должна объединиться с тремя медведями. Главные роли исполнили Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков.

Кадр из фильма «Авиатор»

Фантастический фильм «Авиатор» собрал 75,7 млн рублей и занял третье место. История разворачивается в 2026 году, когда мужчина по имени Иннокентий приходит в сознание в секретной лаборатории. Его тело заморозили почти 100 лет назад советские ученые. Иннокентий ничего не помнит о своем прошлом и ему нужно восстановить историю своей жизни и эксперимента вековой давности. Роли исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Софья Эрнст, Ирина Пегова, Николай Евстафьев, Иван Филиппов.