Фильм «Иллюзия обмана 3» возглавил российский кинопрокат

Фантастический фильм «Авиатор» собрал 75,7 млн рублей и занял третье место. История разворачивается в 2026 году, когда мужчина по имени Иннокентий приходит в сознание в секретной лаборатории. Его тело заморозили почти 100 лет назад советские ученые. Иннокентий ничего не помнит о своем прошлом и ему нужно восстановить историю своей жизни и эксперимента вековой давности. Роли исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Софья Эрнст, Ирина Пегова, Николай Евстафьев, Иван Филиппов.