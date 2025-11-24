Ричмонд
Актер фильмов «Эйс Вентура» и «Блэйд» Удо Кир умер на 82-м году жизни

Немецкий актер Удо Кир скончался нв возрасте 81 года
Удо Кир
Удо КирИсточник: Legion-Media.ru

Немецкий актер Удо Кир скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety. Причину смерти не раскрыли.

Удо Кир (настоящее имя — Удо Кирспе) родился в Кельне. В 18 лет он переехал в Лондон. Сам Кир рассказывал, что пришел в профессию из-за внимания, которое она приносила. Много лет он работал между Европой и США, а затем обосновался в Лос-Анджелесе и Палм-Спрингсе, где жил в здании бывшей библиотеки середины XX века.

Кир снялся более чем в 200 фильмах, однако наибольшую известность ему принесли ранние работы, созданные совместно с Энди Уорхолом. Он исполнил главные роли в картинах «Тело для Франкенштейна» (1973) и «Кровь для Дракулы» (1974), поставленных Полом Моррисси и спродюсированных Уорхолом. Эти фильмы представляли собой переосмысления классических образов голливудских монстров.

Благодаря этим работам актер быстро стал известен и последующие два десятилетия активно снимался в Европе. Он сотрудничал с культовым режиссером Райнером Вернером Фасбиндером, появившись в его фильмах «Супруга начальника станции», «Третье поколение» и «Лили Марлен».

Позже Кир познакомился с Гасом Ван Сентом, которого назвал человеком, помогшим ему получить разрешение на работу в США и членство в профсоюзе актеров SAG. В 1991 году Ван Сент представил Кира широкой американской аудитории, пригласив его в фильм «Мой личный штат Айдахо» — вольную интерпретацию «Генриха IV» Шекспира.

Примерно в то же время началось и многолетнее сотрудничество Кира с Ларсом фон Триером. С конца 1980-х он участвовал в его проектах, включая фильмы «Эпидемия» и «Европа», а также появлялся в нескольких эпизодах хоррор-сериала «Королевство». Позднее Кир снимался у фон Триера в картинах «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия» и «Нимфоманка: Часть 2».

В 1990-е годы актер также получил роли в крупных голливудских проектах, среди которых «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Армагеддон» и «Блэйд».

Одной из последних крупных работ Кира стала роль в фильме Клебера Мендонсы Филью «Секретный агент», за которую Вагнер Мора получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале 2025 года.