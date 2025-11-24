Актер фильмов «Эйс Вентура» и «Блэйд» Удо Кир умер на 82-м году жизни

Удо Кир (настоящее имя — Удо Кирспе) родился в Кельне. В 18 лет он переехал в Лондон. Сам Кир рассказывал, что пришел в профессию из-за внимания, которое она приносила. Много лет он работал между Европой и США, а затем обосновался в Лос-Анджелесе и Палм-Спрингсе, где жил в здании бывшей библиотеки середины XX века.