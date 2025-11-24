«Как приручить лису» — детективная драма режиссера Юлианы Закревской. По сюжету зоопсихолог, изучающий лисиц, спасает странную девушку по имени Дина, но вскоре становится подозреваемым в убийстве ее подруги. Чтобы доказать невиновность, герой начинает собственное расследование и погружается в тайны округа, где уже 20 лет пропадают подростки. Ему предстоит наладить непростые отношения с далекой от социальных норм поведения Диной, ведь настоящим преступником оказывается ее отец.