«Как приручить лису» — детективная драма режиссера Юлианы Закревской. По сюжету зоопсихолог, изучающий лисиц, спасает странную девушку по имени Дина, но вскоре становится подозреваемым в убийстве ее подруги. Чтобы доказать невиновность, герой начинает собственное расследование и погружается в тайны округа, где уже 20 лет пропадают подростки. Ему предстоит наладить непростые отношения с далекой от социальных норм поведения Диной, ведь настоящим преступником оказывается ее отец.
Но этот сериал интересен не только сюжетом. Не менее захватывающими оказались места, где проходили съемки. В статье подробно расскажем о ключевых локациях первого сезона.
В каком городе и каких природных локациях снимали сериал «Как приручить лису»
Режиссер сериала Юлиана Закревская стремилась создать на экране загадочную, гнетущую атмосферу. Для этого нужны были туманные леса, расположенные на отшибе дома и ощущение удаленности от цивилизации. Однако работать в настоящей таежной глуши было бы слишком неудобно и дорого. Подходящие места нашлись в Новосибирской области. Помимо Сибири, съемки проходили в Московской области и Екатеринбурге. Расскажем обо всех локациях подробно.
Новосибирская область
Сцены городской жизни снимали в Новосибирске. В некоторых эпизодах на экране можно увидеть центральные улицы города, а также площадь Ленина с памятником вождю мирового пролетариата. Окрестности города идеально подошли для натурных съемок.
Глухие леса и густые туманы, в которых скрывался убийца, снимали неподалеку от Новосибирска. Чтобы передать на экране зловещую атмосферу, съемочная группа работала в ранние утренние часы, выбирая пасмурные и дождливые дни.
Московская область
Хотя основное действие сериала «Как приручить лису» разворачивается в Новосибирске и его окрестностях, жилище главного героя снимали в Подмосковье. Подходящую дачу с приметной верандой, построенную в конце 1940-х годов, нашли в небольшом поселке Трудовая Северная, который входит в состав городского округа Мытищи. В деревянном доме сохранились многие предметы интерьера середины XX века.
В Московской области снимали и заброшенный дом, который в сериале стал логовом маньяка. Для этих мрачных сцен выбрали поселок Развилка в Ленинском районе — его полуразрушенные постройки и пустынные улицы помогли создать нужное ощущение тревоги и изоляции.
Екатеринбург
В одной из серий поиски маньяка приводят следствие в Екатеринбург, и на экране появляются достопримечательности столицы Урала. Особое внимание зрителей привлекает Дом Севастьянова, который маньяк использовал как фон для поддельных фотографий своих жертв. Так он пытался создать иллюзию того, что они уехали в другой город.
Этот исторический и архитектурный памятник принадлежал знаменитому золотопромышленнику и предпринимателю Николаю Севастьянову. Построенный в 1817 году и реконструированный в 1866-м, он сохранил элементы архитектуры XIX века.
Кто снимается в сериале «Как приручить лису»
В сериале задействована сильная актерская команда:
Кирилл Кяро — зоопсихолог;
Максим Стоянов — следователь;
Любава Долински — Дина в детстве;
Таисья Калинина — повзрослевшая Дина.
В сериале также сыграли Ксения Кутепова, Наталья Фенкина, Марина Петренко, Анатолий Кот, Юрий Межевич и другие актеры.
Интересные факты о съемках сериала «Как приручить лису»
Создатели проекта добавили в него множество деталей, которые не всегда очевидны при просмотре. Ниже собрали несколько любопытных фактов о нем.
У главного героя есть прототип. Это советский генетик Дмитрий Беляев, который в конце 1950-х проводил эксперимент по одомашниванию лис вместе с ученой Людмилой Трут.
История Дины вымышленная. При этом в ней можно заметить отсылки к трагической истории австрийки Наташи Кампуш, которая много лет провела в заточении.
Режиссер Юлиана Закревская принципиально отказалась от съемок в павильонах — все пейзажи в сериале настоящие. Природные сцены снимали в Новосибирской области — том же регионе, где Беляев когда-то проводил свои исследования по одомашниванию лис.