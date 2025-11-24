Легендарные «Всадники» возвращаются, но на этот раз Дэниелу Атласу (Джесси Айзенберг) приходится объединиться с новым поколением иллюзионистов. Их цель — украсть самый большой в мире алмаз у коварной главы алмазной корпорации (Розамунд Пайк). Путь команды фокусников лежит из подпольных клубов США на пышные гала-представления в Антверпене и Абу-Даби. Узнать, как снимали фильм «Иллюзия обмана 3», — значит понять, что голливудская магия создается не только при помощи компьютера, но и благодаря упорным тренировкам.