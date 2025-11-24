Легендарные «Всадники» возвращаются, но на этот раз Дэниелу Атласу (Джесси Айзенберг) приходится объединиться с новым поколением иллюзионистов. Их цель — украсть самый большой в мире алмаз у коварной главы алмазной корпорации (Розамунд Пайк). Путь команды фокусников лежит из подпольных клубов США на пышные гала-представления в Антверпене и Абу-Даби. Узнать, как снимали фильм «Иллюзия обмана 3», — значит понять, что голливудская магия создается не только при помощи компьютера, но и благодаря упорным тренировкам.
Особенности съемочного процесса
Создание третьей части «Иллюзии обмана» было похоже на подготовку к самому сложному трюку в карьере актеров и создателей фильма. Режиссер Рубен Фляйшер поставил перед командой амбициозную задачу — сделать все по-настоящему.
Ловкость рук — и никакого мошенничества
В отличие от многих современных блокбастеров большинство трюков в этом фильме реальные. Актеры оттачивали магические приемы неделями. Джесси Айзенберг признался, что даже для простого фокуса, в котором в его руке на мгновение появляется бриллиант, ему потребовались долгие тренировки. А Айла Фишер так вдохновилась разучиванием фокусов, что отправляла видео своих успехов детям, вызывая у них восторг.
Роскошь Абу-Даби
Съемки в Объединенных Арабских Эмиратах стали одним из главных впечатлений для актеров. Вместо того чтобы строить декорации в павильоне, съемочная группа отправилась на настоящую гоночную трассу, расположенную неподалеку отеля, и в другие знаковые места. Айла Фишер была поражена уникальной культурой и архитектурой, а Доминик Сесса запомнил, как 300 статистов спели для него Happy Birthday на арабском языке.
Настоящий Лувр и другие локации
Для съемок сцены в музее была использована реальная локация, что, по словам актеров, бесценно и помогло им вжиться в роли. Нахождение в Лувре (имеется в виду Лувр Абу-Даби), а не перед зеленым экраном придало их игре больше убедительности и масштаба.
Режиссерский подход: аутентичность вместо спецэффектов
Режиссер Рубен Фляйшер не стал изобретать велосипед. Он остался верен идее первых фильмов — магия должна быть аутентичной. Режиссер дал актерам свободу в плане импровизаций и репетиций, фокусируясь на визуальной части и создании динамичного, веселого и захватывающего шоу для зрителей.
Ансамбль, который стал семьей
Несмотря на девятилетний перерыв, актеры предыдущих частей франшизы легко восстановили запомнившуюся зрителям атмосферу фильма. По словам Джесси Айзенберга, ощущения были такими, будто никакого перерыва и не было. А добавление новых персонажей позволило добавить в сюжет тему конфликта и сотрудничества поколений.
Когда проходили съемки фильма «Иллюзия обмана 3»
Основной производственный период пришелся на 2024 год. Съемки проходили в нескольких странах, включая США и ОАЭ.
Бюджет съемок фильма «Иллюзия обмана 3»
Бюджет третьей части составил более 90 млн долларов, что сделало ее одним из самых дорогих проектов франшизы. Фильм стартовал в мировом прокате в ноябре 2025 года. На данный момент кассовые сборы еще подсчитываются, но создатели надеются, что магия окупится.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Главной сложностью для актеров стала необходимость самостоятельно выполнять серьезные трюки. Айла Фишер переживала из-за недостаточной, как ей казалось, ловкости рук и координации. Кроме того, съемки в Абу-Даби проходили в условиях экстремальной жары и влажности, что стало дополнительным испытанием для группы.
Кто сыграл в фильме «Иллюзия обмана 3»
В фильм вернулся звездный состав «Всадников»:
Джесси Айзенберг — Дэниел Атлас;
Айла Фишер — Хенли Ривз;
Вуди Харрельсон — Мерритт Маккинни;
Дэйв Франко — Джек Уайлдер.
К ним присоединилось новое поколение фокусников:
Доминик Сесса — Боско;
Джастис Смит — Чарли;
Ариана Гринблатт — Джун.
Также в фильме появилась Розамунд Пайк в роли антагонистки Вероники Вандерберг.