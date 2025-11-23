Режиссер «Нюрнберга» прокомментировал голливудскую версию трибунала

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Тема Нюрнбергского трибунала неисчерпаема, а интерпретация зависит от позиции авторов, сообщил РИА Новости режиссер фильма «Нюрнберг» Николай Лебедев.
Отвечая на просьбу прокомментировать появившийся в начале ноября этого года голливудский аналог картины, он заявил, что «масштабы Нюрнбергского процесса таковы, что на этом материале можно сделать огромное количество самых разных фильмов, которые отражают различные грани происходившего в Нюрнберге в 1945—1946 годах».
«Тема неисчерпаема, а интерпретация зависит от позиции авторов. Как бы то ни было, для меня очевидно, что именно наша страна сделала решающий вклад в победу над нацизмом и заплатила высочайшую цену за эту победу», — подчеркнул он.
«Я надеюсь, что у зрителей будет возможность посмотреть и нашу картину, и американскую — и получить более объемное представление о том времени, проблемах и политических подводных течениях, которые будоражили умы человечества в середине прошлого столетия и продолжают звучать сегодня», — отметил он.
Лебедев уверен в том, «что каждый сможет сделать собственные выводы».
Ранее стало известно, что в России подвергли критике новый голливудский фильм о Нюрнбергском процессе.