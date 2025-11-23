Михалков призвал контролировать развитие ИИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россиянам необходим «национальный гражданский иммунитет» в работе с искусственным интеллектом, остановить развитие ИИ невозможно, но его нужно контролировать, считает режиссер Никита Михалков.
«Это (развитие ИИ — ред.) невозможно остановить, но это нужно контролировать. Для этого нужно понять: мы для искусственного интеллекта или искусственный интеллект для нас… Нам нужен национальный иммунитет, национальный гражданский иммунитет. Кстати говоря, собственно, это и есть основа патриотизма», — сказал Михалков на встрече с творческой молодежью в Национальном центре «Россия».
По его словам, все люди так или иначе сталкиваются с искусственным интеллектом, и чем быстрее россияне избавятся от внедрения в их сознание чужой идеологии, тем будет лучше.
«Если этот искусственный интеллект построен на наших традиционных, исторических, культурных ценностях, это не значит, что мы не должны смотреть и слушать чужую музыку, чужие речи, чужие фильмы, но мы должны иметь иммунитет. Нам нужна защита, внутренняя, нравственная защита», — подчеркнул режиссер.
Ранее Михалков заявил, что нужно снимать больше документальных фильмов об СВО.