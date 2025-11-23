Александра Бортич показала редкое фото поцелуя с новым возлюбленным

Актриса Александра Бортич снялась за поцелуем с новым возлюбленным Давидом Сократяном. Она опубликовала фото в соцсети.
Александра Бортич и Давид Сократян целовались и обнимали друг друга. Актриса позировала перед камерой в молочном платье-комбинации и накидке, а ее возлюбленный предстал в черной рубашке с коротким рукавом и темных брюках. Артистка была запечатлена с распущенными волосами.
«Пришли пленки, и я говорю, что скучаю уже совсем невыносимо», — подписала фото звезда.
Александра Бортич воспитывает сына Александра от бизнесмена Евгения Савельева. Мальчик родился в 2020 году, а в мае 2023 года актриса публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом ребенка. По словам Бортич, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына, как адекватные люди.
После развода звезда перестала афишировать личную жизнь и не отвечала на слухи о своих предполагаемых романах. Однако в июле 2025 года сама рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном.