Александра Бортич показала редкое фото поцелуя с новым возлюбленным

Александра Бортич воспитывает сына Александра от бизнесмена Евгения Савельева. Мальчик родился в 2020 году, а в мае 2023 года актриса публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом ребенка. По словам Бортич, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына, как адекватные люди.