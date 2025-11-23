Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Бортич показала редкое фото поцелуя с новым возлюбленным

Актриса снялась за поцелуем с Давидом Сократяном

Актриса Александра Бортич снялась за поцелуем с новым возлюбленным Давидом Сократяном. Она опубликовала фото в соцсети.

Александра Бортич и Давид Сократян, фото: соцсети
Александра Бортич и Давид Сократян, фото: соцсети

Александра Бортич и Давид Сократян целовались и обнимали друг друга. Актриса позировала перед камерой в молочном платье-комбинации и накидке, а ее возлюбленный предстал в черной рубашке с коротким рукавом и темных брюках. Артистка была запечатлена с распущенными волосами.

«Пришли пленки, и я говорю, что скучаю уже совсем невыносимо», — подписала фото звезда.

Александра Бортич воспитывает сына Александра от бизнесмена Евгения Савельева. Мальчик родился в 2020 году, а в мае 2023 года актриса публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом ребенка. По словам Бортич, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына, как адекватные люди.

После развода звезда перестала афишировать личную жизнь и не отвечала на слухи о своих предполагаемых романах. Однако в июле 2025 года сама рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном. 