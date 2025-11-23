Ричмонд
46-летняя Кейт Хадсон снялась полуобнаженной

Голливудская актриса поделилась откровенным фото

Голливудская актриса Кейт Хадсон снялась полуобнаженной. Знаменитость разместила фото в соцсети.

Кейт Хадсон, фото: соцсети
46-летняя Кейт Хадсон поделилась кадрами, которые сделала во время поездки в Берлин. На одном из снимков актриса была запечатлена без одежды, обернувшись в полотенце. Артистка собрала волосы в небрежный пучок.

У знаменитости трое детей. Первенца Райдера она родила в 2004 году от рок-музыканта Криса Робинсона. Супруги развелись в 2007 году после семи лет брака. От лидера группы Muse Мэттью Беллами артистка воспитывает 13-летнего мальчика Бингема. Хадсон расторгла помолвку с музыкантом в 2014 году. С декабря 2016 года актриса состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую дочь Рани Роуз.

Ранее Кейт Хадсон вышла на красную дорожку в прозрачном платье.