Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В России подвергли критике новый голливудский фильм о Нюрнбергском процессе

Политолог Васильев отметил, что новый голливудский кинофильм о Нюрнберге искажает логику международного правосудия
Кадр из фильма «Нюрнберг»
Кадр из фильма «Нюрнберг»

Новый голливудский кинофильм о Нюрнбергском процессе искажает историю и логику международного правосудия, создавая впечатление у зрителей о том, что этот трибунал был организован только Соединёнными Штатами, заявил председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

По его словам, такая практика укоренилась в американском кинематографе.

«Достаточно вспомнить недавнюю голливудскую интерпретацию Нюрнбергского процесса, где создаётся впечатление, будто в трибунале участвовали исключительно американцы. Подобный подход искажает не только историю, но и саму логику международного правосудия после войны как результат коллективного политического решения и практических действий союзников», — сказал политолог, которого цитирует РИА Новости.

Васильев также отметил, что Фонд Александра Печерского системно работает над сохранением исторической памяти о Нюрнбергском процессе. Председатель правления уточнил, что за последние годы организация выпустила десятки документальных фильмов, которые касаются этого трибунала и других малоизвестных судебных процессов, которые проводились в СССР с 1943 года.

«По сути, речь идёт о создании масштабного аудиовизуального архива, который позволяет современному зрителю увидеть Нюрнберг не как что-то абстрактное, не как сухую юридическую процедуру, а как ключевую точку в формировании современного миропорядка в политическом, правовом и гуманитарном измерениях», — подчеркнул Васильев.

Он добавил, что организация участвовала в создании крупного художественного фильма и полномасштабного сериала о Нюрнбергском процессе.

Напомним, 20 ноября исполнилось 80 лет со дня начала международного трибунала в Нюрнберге, который проходил по 1 октября 1946 года. Ранее Министерство обороны РФ запустило новый мультимедийный проект «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит». Кроме того, ведомство заявило, что некоторые страны стремятся пересмотреть итоги трибунала в Нюрнберге, а также героизировать пособников нацизма, возродить идеи расового и национального превосходства.

Ранее Игорь Петренко рассказал о роли в сериале «Нюрнбергская история».