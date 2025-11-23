В России подвергли критике новый голливудский фильм о Нюрнбергском процессе

Новый голливудский кинофильм о Нюрнбергском процессе искажает историю и логику международного правосудия, создавая впечатление у зрителей о том, что этот трибунал был организован только Соединёнными Штатами, заявил председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.
По его словам, такая практика укоренилась в американском кинематографе.
«Достаточно вспомнить недавнюю голливудскую интерпретацию Нюрнбергского процесса, где создаётся впечатление, будто в трибунале участвовали исключительно американцы. Подобный подход искажает не только историю, но и саму логику международного правосудия после войны как результат коллективного политического решения и практических действий союзников», — сказал политолог, которого цитирует РИА Новости.
Васильев также отметил, что Фонд Александра Печерского системно работает над сохранением исторической памяти о Нюрнбергском процессе. Председатель правления уточнил, что за последние годы организация выпустила десятки документальных фильмов, которые касаются этого трибунала и других малоизвестных судебных процессов, которые проводились в СССР с 1943 года.
«По сути, речь идёт о создании масштабного аудиовизуального архива, который позволяет современному зрителю увидеть Нюрнберг не как что-то абстрактное, не как сухую юридическую процедуру, а как ключевую точку в формировании современного миропорядка в политическом, правовом и гуманитарном измерениях», — подчеркнул Васильев.
Он добавил, что организация участвовала в создании крупного художественного фильма и полномасштабного сериала о Нюрнбергском процессе.
Напомним, 20 ноября исполнилось 80 лет со дня начала международного трибунала в Нюрнберге, который проходил по 1 октября 1946 года. Ранее Министерство обороны РФ запустило новый мультимедийный проект «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит». Кроме того, ведомство заявило, что некоторые страны стремятся пересмотреть итоги трибунала в Нюрнберге, а также героизировать пособников нацизма, возродить идеи расового и национального превосходства.
