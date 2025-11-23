В России подвергли критике новый голливудский фильм о Нюрнбергском процессе

Напомним, 20 ноября исполнилось 80 лет со дня начала международного трибунала в Нюрнберге, который проходил по 1 октября 1946 года. Ранее Министерство обороны РФ запустило новый мультимедийный проект «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит». Кроме того, ведомство заявило, что некоторые страны стремятся пересмотреть итоги трибунала в Нюрнберге, а также героизировать пособников нацизма, возродить идеи расового и национального превосходства.