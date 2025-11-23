Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу прекратили многолетнюю вражду

Вражда между Дженнифер и Гвинет началась в 1998 году, когда Джей Ло сделала резонансное заявление о том, что актриса получила свою известность в основном благодаря роману с Брэдом Питтом. Эти слова вызвали бурю негодования и привели к долгому периоду напряженности между двумя артистками.