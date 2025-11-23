Ричмонд
Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу прекратили многолетнюю вражду

Конфликт звезд продолжался 27 лет
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Reuters

После 27 лет вражды Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу наконец-то помирились. На недавнем мероприятии Governors Ball в Лос-Анджелесе обе звезды непринужденно общались, оставив позади все былые разногласия.

Инсайдеры утверждают, что Лопес и Пэлтроу не только нашли общий язык, но и стали близкими подругами. «Между ними всё хорошо, они друзья. Никакого холодного конфликта и плохих вайбов», — подчеркнул источник.

Вражда между Дженнифер и Гвинет началась в 1998 году, когда Джей Ло сделала резонансное заявление о том, что актриса получила свою известность в основном благодаря роману с Брэдом Питтом. Эти слова вызвали бурю негодования и привели к долгому периоду напряженности между двумя артистками.

Ранее Дженнифер Лопес прокомментировала слухи об увольнении танцоров из-за их знака зодиака.