Жена Брюса Уиллиса рассказала, как актер на самом деле относился к своей карьере

«Я не знаю, задумывался ли он когда-либо о своем наследии. Не думаю, что он когда-либо много и упорно размышлял о том, кто он и что он сделал. Считаю, ему просто всегда нравилось быть актером, развлекать людей. Он действительно был в восторге. Это была его страсть», — заявила Хеминг.