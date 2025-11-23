Жена Брюса Уиллиса рассказала, как актер на самом деле относился к своей карьере

Жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, как ее муж на самом деле относится к своей карьере. Ее слова приводит издание People.
«Я не знаю, задумывался ли он когда-либо о своем наследии. Не думаю, что он когда-либо много и упорно размышлял о том, кто он и что он сделал. Считаю, ему просто всегда нравилось быть актером, развлекать людей. Он действительно был в восторге. Это была его страсть», — заявила Хеминг.
Жена Брюса Уиллиса добавила, что любит своего мужа за его скромность.
В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода.
Ранее Эмма Хеминг резко ответила критикам ее семьи.