Раскрыты подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе после слухов о разрыве

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер проведет День благодарения вместе с актером Тимоти Шаламе. Об этом сообщает издание People.
«Кайли очень рада, что он вернулся в Лос-Анджелес. Она счастлива провести с ним время. Они отметят День благодарения с ее родственниками на следующей неделе в Лос-Анджелесе, но актер также проведет время со своей семьей, прежде чем ему придется вернуться на съемочную площадку “Дюны”, — рассказал инсайдер таблоида.
По его словам, Кайли Дженнер летала в Будапешт на съемки фильма с участием возлюбленного каждые несколько недель.
«Несмотря на расстояние, они оставались близки. У них все складывается», — добавил источник.
Несколько недель назад издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера рассказало, что Тимоти Шаламе якобы бросил Кайли Дженнер. По словам инсайдера, «такое случалось и раньше, но она уговаривала его снова быть с ней».
«Она без ума от него, так что это вполне может случиться снова», — сказал собеседник таблоида.
Еще один близкий к паре аноним заявил, что у 28-летней Дженнер и 29-летнего Шаламе действительно проблемы в отношениях, но о финальном разрыве говорить пока рано.