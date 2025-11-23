Ричмонд
Сергей Безруков оправдался за пародию на поклонника-узбека

Актер заявил об уважении к узбекскому народу
Сергей Безруков в сериале «Бригада»
Сергей Безруков в сериале «Бригада»

Народный артист России Сергей Безруков оправдался за пародию на поклонника-узбека. Его обращение цитирует Telegram-канал «Звездач».

Недавно на одной из пресс-конференций артист изобразил акцент жителя Ташкента, узнавшего однажды Безрукова по сериалу «Бригада». За якобы насмешку над языком Безрукова в соцсетях потребовали «отменить».

Артист отрицает желание высмеять узбекский народ или язык и называет критику в соцсетях провокацией, на которую призывает не обращать внимания.

«Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь. Я знаю, как меня любят в Узбекистане, как меня ждут в Узбекистане, и я отвечаю взаимностью», — заверил он.

Накануне Безруков возглавил рейтинг лучших актеров 2025 года по версии россиян. Он занял первое место среди актеров, получив 15% голосов опрошенных, а на второй строчке — с минимальным отрывом — оказался Сергей Бурунов (14% респондентов).