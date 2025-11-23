Звезда «Пингвинов моей мамы» раскрыл топ-5 любимых книг

Фаворитом Хлебникова стало произведение «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи — культовый роман 1960‑х годов о противостоянии харизматичного бунтаря Макмерфи системе в стенах психиатрической клиники. В 1975 году вышла экранизация Милоша Формана с Джеком Николсоном в главной роли, получившая пять «Оскаров» и мгновенно ставшая классикой.