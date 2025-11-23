Михалков: нужно снимать больше документальных фильмов об СВО

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Художественные кинокартины о специальной военной операции снимать преждевременно, сейчас о ней следует создавать документальные фильмы и программы. Такое мнение высказал народный артист РФ, режиссер Никита Михалков.
«Относительно художественного кино, я очень боюсь спекуляций в этом отношении, что это сейчас в тренде, надо очень осторожно к этому подходить», — сказал Михалков на встрече с творческой молодежью в Национальном центре «Россия».
Режиссер выразил уверенность, что осмыслить и обобщить спецоперацию можно будет, когда «мы сумеем отойти на несколько шагов от этой ситуации». По его словам, именно поэтому он не пытается создавать картины об СВО сейчас. Михалков подчеркнул, что художественные фильмы следует снимать после окончания спецоперации, так как эти события требуют переосмысления.
«Я не снимаю картины о специальной военной операции не потому, что у меня нет позиции. Она есть», — заявил он.
Михалков подчеркнул, что в Донбассе решается судьба России, и призвал вспомнить кино о войне.
«Были картины, которые снимались во время войны, хорошие картины. Но лучшее кино о войне, оно было тогда, когда война прошла, когда осмысление и масштаб произошедшего стал виден», — сказал режиссер.
Ранее Михалков указал на дефицит фильмов о семейных ценностях.