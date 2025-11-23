Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михалков: нужно снимать больше документальных фильмов об СВО

Режиссер подчеркнул, что художественные картины следует создавать после окончания спецоперации, так как эти события требуют переосмысления
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Художественные кинокартины о специальной военной операции снимать преждевременно, сейчас о ней следует создавать документальные фильмы и программы. Такое мнение высказал народный артист РФ, режиссер Никита Михалков.

«Относительно художественного кино, я очень боюсь спекуляций в этом отношении, что это сейчас в тренде, надо очень осторожно к этому подходить», — сказал Михалков на встрече с творческой молодежью в Национальном центре «Россия».

Режиссер выразил уверенность, что осмыслить и обобщить спецоперацию можно будет, когда «мы сумеем отойти на несколько шагов от этой ситуации». По его словам, именно поэтому он не пытается создавать картины об СВО сейчас. Михалков подчеркнул, что художественные фильмы следует снимать после окончания спецоперации, так как эти события требуют переосмысления.

«Я не снимаю картины о специальной военной операции не потому, что у меня нет позиции. Она есть», — заявил он.

Михалков подчеркнул, что в Донбассе решается судьба России, и призвал вспомнить кино о войне.

«Были картины, которые снимались во время войны, хорошие картины. Но лучшее кино о войне, оно было тогда, когда война прошла, когда осмысление и масштаб произошедшего стал виден», — сказал режиссер.

Ранее Михалков указал на дефицит фильмов о семейных ценностях.