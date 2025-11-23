Михалков: нужно снимать больше документальных фильмов об СВО

Режиссер выразил уверенность, что осмыслить и обобщить спецоперацию можно будет, когда «мы сумеем отойти на несколько шагов от этой ситуации». По его словам, именно поэтому он не пытается создавать картины об СВО сейчас. Михалков подчеркнул, что художественные фильмы следует снимать после окончания спецоперации, так как эти события требуют переосмысления.