Олег Меньшиков назвал Алексея Серебрякова неудобным актером

Народный артист России отметил, что работать с Серебряковым непросто, но за резкостью актера стоит его высочайший профессионализм
Олег Меньшиков в «Tableшоу»
Народный артист России Олег Меньшиков признался в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что работать с Алексеем Серебряковым непросто, но за резкостью актера стоит его профессионализм. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Да, он неудобный. Он кричит и матерится, да! Он требует такого же уровня, на котором сам находится. Профессионалов такого уровня, как он, очень мало, поэтому он и кричит, и матерится», — объяснил режиссер.

Несмотря на жесткие методы работы, подчеркивает Меньшиков, Серебряков вызывает у него уважение.

Алексей Серебряков
«Вы знаете, я преклоняюсь перед профессионалами, а Леша — профессионал высочайшего класса. Не знаю, кого даже рядом поставить. Мы, собственно, знакомы сто лет, а в работе сошлись в первый раз. Я очень рад!» — подытожил актер.

Олег Меньшиков и Алексей Серебряков встретились на съемочной площадке предстоящего фильма «Мальчики с Колымы». Действие охватывает два исторических периода: начало 90-х годов и 30-е годы XX века. В центре сюжета — история двух братьев, чьи судьбы разошлись в послевоенные годы, а через 50 лет неожиданно пересеклись.