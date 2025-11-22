Ричмонд
44-летняя Джессика Альба показала фигуру в крошечном бикини

Актриса Джессика Альба снялась в купальнике в океане
Джессика Альба (крайняя слева) с подругами, фото: соцсети
Джессика Альба (крайняя слева) с подругами, фото: соцсети

Актриса Джессика Альба снялась в купальнике в океане. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

44-летняя Альба показала фигуру в пестром крошечном бикини. На плечи актриса накинула лонгслив и дополнила образ солнцезащитными очками. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В кадре Альба позировала вместе с подругами.

У знаменитости трое детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки».

Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия». По словам источника PageSix, у экс-супругов не было брачного договора. И они запросили совместную физическую и юридическую опеку над детьми.

Бывший муж артистки знает о ее новом романе. Уоррен пожелал экс-супруге счастья с молодым возлюбленным.

Ранее Джессика Альба вышла на публику в платье с глубоким декольте. 